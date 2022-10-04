AB’den Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmaya tepki

Türk medyasına göre, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Libya’da açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu dün Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamalarda Yunanistan başta olmak üzere birtakım Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu mutabakata karışamayacaklarını lisana getirdi.

Çavuşoğlu, “Üçüncü ülkelerin, iki hâkim ülkenin imzaladığı muahedeye müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü değerli değil. Değerli olan, bizim imzaladığımız mutabakatlar iki ülke ve iki ülke halkına yararlı mı, yararlı değil mi? Biz buna bakarız. İmzaladığımıza nazaran de burada karşılıklı yarar görüyoruz, kazan-kazan anlayışıyla” demişti.

Bu açıklamalardan kısa bir müddet sonra Avrupa Komitesi Dış İlgiler Sözcüsü Peter Spano’dan bir açıklama geldi. Spano, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Libya ortasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini söyledi.

Yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği, 2019’da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu husustaki yaklaşımımız değişmedi. 2019’daki Türkiye ile Libya ortasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve kanunlara uygun değildir. Yeni muahedenin ayrıntıları şimdi açıklanmadı lakin bu mevzuda daha fazla açıklamaya gereksinimimiz var” tabirini kullandı.

Türkiye ile Libya ortasındaki mutabakatların duyurulmasından kısa bir mühlet sonra gelen açıklamalar Yunan medyasında gündem oldu.