İran, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılacak

Sputnik'in haberine göre Mısır Petrol Bakanlığı, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Bakanlar Toplantısı'nın 23-25 ​​Ekim tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

24'üncü GECF Bakanlar Toplantısı, 11 üye ülke ve 8 gözlemci ülkenin bakanları ile Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Muhammed Hamel'in katılımıyla yapılacak.

Toplantıya İran, Cezayir, Bolivya, Venezuela, Mısır, Libya, Katar, Nijerya, Rusya, Trinidad ve Tobago ile Ekvator Ginesi gibi ülkelerin temsilcileri katılıyor.

Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago ve Venezuela, GECF'nin 11 ana üyesidir.

Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri de gözlemci statüsünde bulunuyor.