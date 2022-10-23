İran ve Türkiye gaz konusunda anlaştı

İran Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü Muhammed Rıza Colai, BOTAŞ temsilcileri ile toplantı yaptıklarını ve yeni anlaşmalar imzaladıklarını duyurdu.

Basın mensuplarına konuşan Colai, "Yapılan anlaşmalara göre, önümüzdeki 6 ay içinde Türkiye'ye gaz ihracatının tüm teknik, operasyonel ve idari faaliyetleri her iki tarafın koordinasyonuyla gerçekleştirilecektir" dedi.

Colai ayrıca toplantıda, gaz sevkiyatı kapasitesi, teknik ve mühendislik hizmetleri ve diğer ortak çalışmaların artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldığını belirtti.

Öte yandan Shana Enerji Ajansı, Tahran ve Ankara hükümetlerinden bakanların, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracat hacmini artırabilecek yeni bir boru hattı inşaasını görüştüğünü yazdı.