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3 Kas 2022 12:58

Çekya, Kabil’deki Büyükelçiliğini kapatacak

Çekya, Kabil’deki Büyükelçiliğini kapatacak

Çekya yönetiminin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Büyükelçiliğini 1 Ocak 2023’te kapatacağı belirtildi.

Çek Haber Ajansı (CTK) haberinde, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin Çekya’nın Kabil Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldığını bildirdi.

Haberde, elçiliğin 1 Ocak 2023’te kapatılacağı belirtilirken, Çek Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkenin güvenlik durumunda yakın bir zamanda iyileşme beklemediği görüşüne yer verildi.

Kabil’deki Büyükelçiliğini 2007’de açan Çekya, Taliban güçlerinin başkente hızlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle Ağustos 2021'de büyükelçiliğini geçici olarak kapatmış ve personelini de peyderpey tahliye etmek durumunda kalmıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1905648

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