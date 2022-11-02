Afganistan'da yola döşenen mayınlar infilak etti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri yükseldi. Yerel saatle 08.30 sıralarında Kabil'in beşinci bölgesindeki Silo Caddesi'nde yol kenarına döşenen mayınlar, Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı çalışanlarını taşıyan aracın geçişi esnasında infilak etti. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, “Kabil'in beşinci güvenlik bölgesinde Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı” dedi.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, saldırıyı şu ana kadar üstlenen bir örgüt olmadı.