İran'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya tepki göstererk, "Türkiye'nin ve bu ülkenin milletinin güvenliğini hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kenani, "Dost ve kardeş Türkiye'nin halkı ve hükümetinin yanındayız" ifadesini kullandı.

Türkiye hükümeti ve patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dileyen İranlı sözcü, hayatını kaybedenler için Yüce Allah'tan rahmet ve yararlılar için acil şifalar dileğinde bulundu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgedeki incelemelerin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 81 kişinin yaralandığını duyurdu.