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1 Ara 2022 13:32

İran'dan Afganistan'daki terör saldırısına kınama

İran'dan Afganistan'daki terör saldırısına kınama

İran'ın Afganistan Büyükelçiliği, dün bu ülkenin kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki bir okulda düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran'ın Afganistan Büyükelçiliği, dün bu ülkenin kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki bir okulda düzenlenen ve şok sayıda Afgan vatandaşının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Dün Afganistan'ın kuzeyindeki bir okulda korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 16 kişinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlamanın sorumluluğu henüz kimse üstlenmedi.

News Code 1906187

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