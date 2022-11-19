Reisi: İkiyüzlü davranan ABD pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Reisi, Tahran ile Maskat arasındaki ilişkilerin köklü ve sağlam olduğunu belirterek, "Düşmanların tüm engellerine rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişiyor. Son aylarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasına yönelik olumlu adımlar atıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "ABD liderliğindeki hegemonik sistemin İran milletine karşı düşmanlığı ortaya çıktı. Amerika'nın İran milletinin ilerlemesine yönelik öfkesi ve düşmanlığı 40 yılı aşkındır sürüyor, fakat yenilğiye uğrayan ABD'liler eylemlerinden ders çıkaramıyor." ifadesini kullandı.

İran'ın adil bir anlaşmaya hazır olduğunu kaydeden İbrahim Reisi, "Bazı bölgesel ve uluslararası tarafları vasıtalarla düzenli olarak işbirliği mesajı gönderiyor, ancak davranışları pratikte sözlerinden çok farklı. Bu ikiyüzlülük onları mutlaka pişman edecektir." açıklamasını yaptı.

Umman Dışişleri Bakanı, Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmüştü.