İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran’da Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Umman ve İran arasına yapılan anlaşmalar gözden geçirildi.

İki bakan, yapılan görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İran'a karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde gösterdiği çabalardan dolayı Umman hükümetine teşekkür eden Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbiliğinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, yabancı güçlerin varlığının bölgedeki barış ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki yabancı ülkelere ait savaş gemilerinin enerji güvenliğini de tehidt ettiğine inanıyoruz." dedi.

'UAEA Yönetim Kurulu'nun kararı yapıcı değil'

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararına tepki gösteren Emir Abdullahiyan "UAEA geçen hafta yapıcı olmayan bir adım attı. Halbuki iki hafta önce İran heyeti Ajansı ile Viyana'da yapılan görüşmede işbirliği konusunda mutabık kalınmıştı. Ajansın bu kararına uygun bir yanıt vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca "İran düşmanlarının ülkemizin iç işlerine müdahalesi Şiraz ve İze kentlerindeki terör olaylarına yol açtı." ifadesini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı ise İran'daki son olaylarla ilgili "Umman hükümeti olarak her türlü şiddet ve terör eylemini reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Hamoud al Busaidi, "Umman, her zaman iyi komşuluk politikasını benimsemiştir. Bölgede huzur ve barışın sağlanmasına yönelik her türlü çabayı destekliyoruz." diye konuştu.