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19 Kas 2022 08:55

İran ve Umman dışişleri bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran ve Umman dışişleri bakanları Tahran'da bir araya geldi

Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, ikili ilişkileri görüşmek üzere bu sabah Tahran'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı son günlerde Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.

Görüşmede, Arap dünyasında ve uluslararası arenada yaşanan son gelişmelerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ele alındı.

Esad, Arap halklarının karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelede en çok ihtiyaç duyulan şeyin rasyonel diyalog olduğuna vurgu yaptı.

News Code 1905926

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