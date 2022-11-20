Hamas, Azerbaycan'ın Tel Aviv'de elçilik açma kararını kınadı

Naim, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, bu adımın işgal rejiminde terör, aşırılık ve faşistlikle nitelenen; Filistinlilere, kutsal mekanlarına ve esirlere yönelik en çirkin ihlallerde bulunmayı vaat eden, tahrif olmuş kitaplarının içerdiği asılsız hurafelere dayanarak din savaşı başlatacağını ilan eden bir hükümetin kurulması için çalışmalar sürerken geldiğine dikkat çekti.

Siyonistlerin yıllar boyunca bu tür normalleşme kararlarını daha çok arazi gasp etme, kutsal mekanları Yahudileştirme ve Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakma planlarını hayata geçirmek için istismar ettiklerini belirten Naim, Azerbaycan Milli Meclisi’ni ve hükümetini işgal rejiminde büyükelçilik açma kararından vazgeçmeye davet etti.

Hamas lideri, Azerbaycan Milli Meclisi’nden ve hükümetinden ayrıca Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine destek olacak kararlar almalarını istedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurulu yeni diplomatik misyonlarla ilgili tasarıyı görüşerek, İsrail’de büyükelçilik ve Filistin’in Ramallah şehrinde temsilcilik ofisi açılması teklifini kabul etmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi