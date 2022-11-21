Hamas heyetinden Cezayir'e ziyaret

Filistin medyasına göre Hamas heyeti, Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nın yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cebbarin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın devrimlerin fitilini ateşlediğini, Arapların ve Müslümanların Kudüs’te daha çok hakları olduğunu, çünkü onların Kudüs’ün halkı olduklarını ifade etti.

“Devrimin başkenti Aures’ten işgalci düşmana diyorum ki, hayalleriniz ve umutlarınız Mescid-i Aksa’ya çarpıp mutlaka kırılacak” diyen Cebbarin, yakında bir savaşçının Aures’in tepesinden inerek sancağı Cirzim Dağı’ndaki, Asker, Ebal ve Gazze’deki kardeşlerine teslim edeceğini söyledi.

İşgal rejimiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan Arap ülkelerinden Cezayir, Filistinli gruplar arasında yürütülen uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yapmış ve 12-13 Ekim’de gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının ardından Cezayir Bildirisi imzalanmıştı.