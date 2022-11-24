Hamas'tan Siyonist İsrail'e tepki

İslami Direniş Hareketi Hamas, işgal rejiminin, Filistin dışındaki birtakım hareketlenmelere sorumluluk yükleyerek Hamas'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini sabote etmeye çalışmasının aslında Filistin halkının onurlu devrimini bastırma konusundaki acziyetinin üstünü örtme çabasından kaynaklandığını dile getirdi.

Hamas, işgal altındaki Kudüs'te otobüs duraklarında gerçekleştirilen eylemlerle irtibatlı olarak yaptığı açıklamada, Filistin halkının ordusunun tüm suçlarından, yerleşimcilerinin Filistin halkına ve onun mukaddes mekanlarına yönelik tüm terör eylemlerinden sorumlu olan işgale karşı Filistin halkının da direnişini sürdürme hakkının bulunduğunu vurguladı.

Hamas açıklamasında Filistin halkına ve mukaddes mekanlarına yönelik suçlarını sürdürme konusunda ısrarlı davrandığını, son cinayetinin de Nablus'ta henüz çocuk yaşta olan Ahmed Şehade'yi şehit etmesi olduğunu, 2022'nin başından beri şehit ettiklerinin sayısının da 148'i bulduğunu hatırlattı.

Hamas, direniş sahasının işgal altındaki Filistin toprakları olduğu ilkelerine bağlı kaldıklarını dile getirerek tüm Filistin topraklarında işgale karşı direnişe katılan bütün gençleri selamladığını dile getirdi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi