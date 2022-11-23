Reisi, Belarus Başbakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Belarus Başbakanı Roman Golovchenko' ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Belarus arasındaki dostane ilişkilere değinerek, "Bağımsızlıklarını korumaya çalıştıkları için acımasız yaptırımlara maruz kalan ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek, yaptırımları etkisiz hale getirmenin etkili yollarından biridir." dedi.

İran'ın acımasız yaptırımlara rağmen ekonomik alan da dahil olmak üzere tüm alanlarda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Reisi, "İran ve Belarus bugün ilişkileri geliştirmek için çeşitli kapasiteye sahiptir" ifadesini kullandı.

Belarus Başbakanı Roman Golovchenko da İran'ın bölgesel etkileşimleri güçlendirme yaklaşımının iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek için yeni bir vizyon oluşturduğunu belirterek, İran ziyaretinin iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman dostane olduğuna ve Tahran ile Minsk'in uluslararası arenada yapıcı işbirliklerine sahip olduğuna dikkat çeken Golovchenko, "Günümüzde iki ülke arasındaki siyasi koordinasyon en üst düzeydedir ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin zamanı gelmiştir" dedi.

İki ülke arasındaki ticaretin son bir yılda 3 kat arttığına değinen Golovchenko, "Belarus Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla, iki ülke ilişkilerinin tarihini dikkatle inceledik ve işbirliğinin geliştirilmesi için yol haritasını belirledik" ifadelerinde bulundu.

