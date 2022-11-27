Emir Abdullahiyan'dan Belarus'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yayınladığı bir mesajda Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'nin hayatını kaybettiği için bu ülkenin halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Baknaı Emir Abdullahiyan tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'nin hayatını kaybettiği heberini aldığımda derinden üzüldüm. Kendisinin görev süresi boyunca gösterdiği çabaları, İran ve Belarus arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda önemli bir rol oynadı ve kısa bir süre önce yaptığı verimli Tahran ziyareti de bu yöndeydi."

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey dün ani bir şekilde hayatını kaybetti.

2008-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yapan 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.