İranlı diplomat: Lübnan halkının iradesine saygı duyuyoruz

Mdeast News haber sitesinde yer alan bilgiye göre, İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani, büyükelçilikte Lübnanlı basın mensupları ile bir araya geldi.

Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Amani gündemi değerlendirdi.

Amani, Avusturya’nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için sürdürülen görüşmelere ilişkin, “Nükleer müzakerelerde sabır İran'ın önemli silahıydı ve azami işbirliği yaptı, fakat sonunda Washington'un yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer meselelerle ilgisi olmayan taleplerde bulundu. Amerika, İran'ın bölgesel ve uluslararası rolünden vazgeçmesini ve ülke içine geri çekilmesini istedi. İran İslam Cumhuriyeti bu teklifi asla kabul edemez” dedi.

Muctaba Amani, Tahran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirtti.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi, Lübnan’da devam eden cumhurbaşkanı seçimi krizi hakkında, “İran olarak Lübnan'da bir an önce cumhurbaşkanı seçilmesini istiyoruz. Tahran, Lübnan halkının iradesine saygı duyuyor. ” diye konuştu.