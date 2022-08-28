İran Büyükelçisi: Lübnan'a yakıt hibe etmeye hazırız

Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça servisine göre İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani, dün Arap Sosyalist Baas Partisi genel sekreteri Ali Hicazi ile görüştü.

Görüşmede Amani, İran'ın Lübnan halkına destek vermek istediğini belirterek, "Lübnan hükümeti kabul ederse İran yakıtını karşılıksız olarak Lüban'a göndermeye hazırız." dedi.

Büyükelçi Amani, Lübnan halkının çektiği acılara rağmen Beyrut hükümetinin İran'ın önerisini kabul etmemiş olmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın daha önce yaptığı açıklamada, "Lübnan hükümeti kabul ederse İran'dan karşılıksız yakıt getirebiliriz." demişti.

Bunun üzerinde Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, İran yakıtını hibe olarak kabul etmeye hazır olduklarını, bunda herhangi bir sorun görmediklerini belirtmişti.

Lübnan'ın enerjiye en çok ihtiyaç duyduğu bir süreçte kimsenin böylesi bir teklifi reddetmemesi gerektiğinin altını çizen Fayyad, "Karşılıksız olduğu müddetçe, tüm ülkelerden yakıt desteği bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah, Lübnan'da akaryakıt krizinin zirveye ulaştığı Eylül 2021'de 4 milyon litre İran yakıtını Lübnan hükümetinin izni olmadan Suriye üzerinden ülkeye getirmişti.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle Merkez Bankası, önceden olduğu gibi yakıtı sübvanse etmiyor.