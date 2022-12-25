İran İHA üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesinden biri

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran'ın İHA gücü ve bölgedeki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bugün basın mensuplarına konuşan Tümgeneral Bakıri, "İHA üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesinden biriyiz." dedi.

Tümgeneral Bakıri, "Ukrayna'daki savaşta İran yapımı insansız hava araçlarının kullanılmasına dair gündemde olan haberler düşmanın psikolojik savaşının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarını geliştirmeye devam edeceğini aktaran Tümgeneral Bakıri, "Ülkenin politikalarına uygun olarak diğer ülkelerle İHA alanında işbirliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Tümgeneral Bakıri, CENTCOM eski komutanının İran İHA gücünün, Amerika’nın batı Asya’daki hava üstünlüğü ve gücünü kaybetmesine sebep olduğunu itiraf ettiğini aktardı.

Geçenlerde İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi, 22 ülkenin İran'dan İHA satın almak istediğini söylemişti.

Daha önce İran'ın İHA gücüne itiraf eden ABD Merkez Kuvvetler CENTCOM eski komutanı Kenneth McKenzie, İran’ın küçük ve orta ölçekli insansız hava araçları yoğun şekilde kullandığını belirterek, “Kore Savaşından bu yana ilk defa, tam bir hava üstünlüğü olmadan hareket ediyoruz.” demişti.