Rus Duma Başkanı Volodin İran'a geliyor

İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi Başkanı Mahmud Sadegiyan, Rusya Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin'in yakın gelecekte Tahran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İran-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Vladimir Vasilyev ve braberindeki heyet geçtiğimiz günlerde İran'ı ziyaret etmişti.

Rus heyet Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Rızai ile bir araya gelmişti.