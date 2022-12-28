  1. İran
28 Ara 2022 09:39

Rus Duma Başkanı Volodin İran'a geliyor

Rus Duma Başkanı Volodin İran'a geliyor

Rusya siyasetinin önemli isimlerinden Rusya Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin yakın gelecekte İran'a ziyarette bulunacak.

 İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi Başkanı Mahmud Sadegiyan, Rusya Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin'in yakın gelecekte Tahran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İran-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Vladimir Vasilyev ve braberindeki heyet geçtiğimiz günlerde İran'ı ziyaret etmişti.

Rus heyet Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Rızai ile bir araya gelmişti.

News Code 1906683

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