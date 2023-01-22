Rus Duma Başkanı Volodin bugün İran'a geliyor

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre, Rusya Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki heyet bugün Tahran'ı ziyaret edecek.

Volodin, iki gün sürecek Tahran temasları kapsamında İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşecek.

İran-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Vladimir Vasilyev ve braberindeki heyet Aralık 2022'de İran'ı ziyaret etmişti.

Rus heyet Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Rızai ile bir araya gelmişti.