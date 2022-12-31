İran'daki tatbikatta yerli hava savunma sistemleri test edildi

İran Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan "Zülfikar-1401" ülkenin güneyinde devam ediyor.

Bugün tatbikat kapsamında yerli hava savunma sistemi "15 Hordad" başarıyla test edildi.

İran, savaş uçaklarını, insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini tespit etmek için faz dizili radar sistemi ile donatılmış ‘15 Hordad’ adlı ‘yerli’ modern hava savunma füze sistemini tanıtmıştı.

"Zülfikar 1401" adı verilen tatbikata ilişkin bilgi veren İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, tatbikatın Hürmüz Boğazı'nın doğusu ile Hint Okyanusu'nun kuzeyi arasındaki Cask bölgesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

İranlı komutan, hava, kara ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın hedefleri arasında “kimyasal, mikrobiyal ve nükleer ajanlarla kirlenmiş ortamlar, elektronik savaş ve olumsuz hava koşulları dahil olmak üzere özel ortamlarda operasyon yürütme becerisini geliştirmenin" yer aldığını kaydetti.