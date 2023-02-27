  1. İran
27 Şub 2023 13:58

İran hava savunma tatbikatı yapacak

İran hava savunma tatbikatı yapacak

İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun "Velayet Semaları Savunucuları-1401" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı bu akşamdan itibaren başlayacak.

İran Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade, Hava Kuvvetleri'nin "Velayet Semaları Savunucuları-1401" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı bu akşamdan itibaren başlayacağını duyurdu.

General Rahimzade, İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri'nin İHA ve hava savunma birimleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'nin İHA ve hava savunma birimlerinin tam bir hazırlıkla bu tatbikata katılacağını bildirdi.

Bu tatbikatta yerli sistemlerin yaygın bir şekilde kullanıldığına değinen General Rahimzade, bu genişletilmiş sistemlerin büyük çoğunluğunun yerli olduğunu ve Savunma Bakanlığı, akademik merkezler ve bilgi tabanlı şirketler tarafından üretildiğini söyledi.

News Code 1907902

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