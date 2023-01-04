Tahran’da "Şehit General Süleymani" konulu konferans

“Şehit Süleymani, Dünya Direniş Kahramanı" adlı uluslararası konferans bugün İran Meclisi Başkanı Galibaf'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin gerçekleştirdiği hizmetleri övgüyle yad eden Galibaf, “Müslüman halklar için güç ve itibar getiren General Süleymani, ABD’nin İslam dünyasında egemenliğini genişletmesine izin vermedi.” dedi.

Galibaf, “Bölge halkları ve tüm grupların yardımıyla güvenliği tesis eden Şehit Süleymani, İslam ümmetine kimlik kazandırmıştır.” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf sözlerine şöyle devam etti:

“Siyonist ve Amerika’nın İslam dünyasının herhangi bir noktsında güvensizlik yarattığında, General Süleymani oradaydı ve düşmanın talan planlarını engelledi. O, Siyonistler ile Amerikalıların İslam dünyasını ele geçirmesine izin vermedi.”

Bölgedeki bazı ülkelerin Tel Aviv'le normalleşme girişimine tepki gösteren Galibaf, "İslam hükümetleri, Siyonist Rejim'in Müslüman ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığı gerçeğine dikkat etmeli. Kimsenin buna cesaret etmemesi için normalleşmenin maliyetini yükseltmeye çalışmalıyız." diye konuştu.

“Şehit Süleymani, Dünya Direniş Kahramanı" konferansı

4-5 Ocak tarihlerinde Tahran'da yapılacak konferans, küresel istikbar cephesine karşı direniş kültürünün yüksek değerlerini tanıtmayı ve korumayı, aynı zamanda Şehit General Süleymani’nin düşüncelerini ele almayı hedefliyor.

Konuyla ilgili bilimsel kapasitelerin belirlenmesini amaçlayan konferans İran’daki üniversiteler ve bazı yabancı üniversitelerin katılımı ve Dünya Ehli Beyt Kurultayı (a.s) daimi sekreterliğinin desteğiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu konferans yarın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konuşamasıyla sona erecek.