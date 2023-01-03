Galibaf’tan “Şehit General Süleymani” açıklaması

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühandis'i rahmetle yad eden Galibaf, General Süleymani'nin insaların dertlerine çare bulmak ve düşmanların kurduğu komploları çökertmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Galibaf, “Direniş ağacı, değerli komutan şehitlerinin gösterdiği fedakarlıklar ile yeniden canlanmıştır ve bugün Amerika ile Siyonist Rejim’in kötü eylemleri karşısında güçlü bir engeldir. Hiç şüphesiz Kasım Süleymani’nin Kudüs kentini özgürleştirme ve ABD’nin bölgedeki varlığını sonra erdirme hayali çok yakında gerçekleşecektir.” ifadelerini kullandı.

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.