Şehit General Süleymani İran'ın değeri

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, 3 Ocak 2020'de uğradığı suikast sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani hakkında, "Şehit General Kasım Süleymani'nin özelliklerinden biri verdiği sözü tutmasıydı. O her zaman mantıklı konuşurdu." dedi.
Şehit General Süleymani'nin bölge halkları için mücadele sergilediğini anlatan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, "Kasım Süleymani bölge halklarının kurtuluşu ile ilgileniyordu. Onun kalbi İran gençleri için attığı gibi, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ve tüm İslam dünyasının gençleri için de atıyordu." ifadesini kullandı.
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