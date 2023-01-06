Şehit General Süleymani İran'ın değeri

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, 3 Ocak 2020'de uğradığı suikast sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani hakkında, "Şehit General Kasım Süleymani'nin özelliklerinden biri verdiği sözü tutmasıydı. O her zaman mantıklı konuşurdu." dedi.

Şehit General Süleymani'nin bölge halkları için mücadele sergilediğini anlatan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, "Kasım Süleymani bölge halklarının kurtuluşu ile ilgileniyordu. Onun kalbi İran gençleri için attığı gibi, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ve tüm İslam dünyasının gençleri için de atıyordu." ifadesini kullandı.