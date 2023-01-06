Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Ortodoksların Noel'i süresince tek taraflı ateşkes rejimi uygulanacak.

Bugün devreye giren ateşkes rejimi, Cumartesi gecesi 24:00'e kadar sürecek.

Birleşmiş Milletler, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Ancak Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılacak adil bir barışın yerini alamayacağını vurguladı.

Ukrayna kılıf olarak görüyor

Ukrayna ise Rusya'nın ateşkes ilanına soğuk bakıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ateşkesi, Ukrayna'nın ilerleyişini durdurmak ve daha fazla ekipman getirebilmek için bir kılıf olarak kullanmak istediğini söyledi.

"Savaş, Rus askerleri Ukrayna'yı terk ettiğinde ya da hepsi ülkeden atıldığında bitecek" dedi.

Kaynak: TRT Haber