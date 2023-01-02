İran, Tahran ile Kahire arasındaki her türlü olumlu gelişmeyi karşılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Nasır Kenani, İran, Çin ve Rusya'nın katılımıyla koalisyonların kurulmasına ilişkin bir soruya yanıt olarak, "İran, bölgesel işbirliği başta olmak üzere dürüst, ciddi ve pratik olarak işbirliği yapmaya hazır olan tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazırdır" dedi.

Kenani, "İran olarak insanlığın güvenliğini sağlamaya yardımcı olan uluslararası ve ortak çıkarlara dayalı herhangi bir mekanizmayı olumlu karşılıyoruz. Aynı zamanda tek taraflılığa karşı çıkmak ve barış sağlamak için yapılan işbirliğii memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

İran-Mısır ilişkilerindeki son duruma ilişkin Kenani, "2. Bağdat konferansı sırasında Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı arasında görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler olumluydu" ifadelerinde bulundu.

Kenani konuya ilişkin olarak, "İkili düzeyde, iki ülke arasındaki ortak konsolosluk sorunlarının çözümüne ilişkin diyaloglar yapılmakta. İki tarafın temelde birbirleriyle diyalog yapma, görüşme ve fikir alışverişinde bulunma sorunları yoktur" diye kaydetti.

Irak'ın İran ve Mısır heyeti arasında müzakerelerin şekillenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu anlatan Kenani, İran'ın, Tahran-Kahire ilişkilerinde olumlu bir atmosfer oluşmasına yol açacak her türlü gelişmeyi olumlu karşıladığını ifade etti.

İran'ın Moskova'da düzenlenen Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanları toplantısına katılmamasının nedenini açıklayan Kenani, "İran, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak her zaman askeri değil siyasi çözümde ısrar etti ve bu tutumunu vurgulamaktadır" dedi.

Kenani açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Suriye, Rusya ve Türkiye İran'ın Suriye'de terörle mücadeledeki belirleyici rolünü, bu ülkenin hükümeti ve milletini ve toprak bütünlüğünün yanı sıra Suriye krizini çözme sürecini desteklediğini kabul etmişlerdir. Bu ülkeler İran'ın Suriye sürecinin tamamlanmasındaki rolünün öneminin farkındalar."

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Umman ziyaretini değerlendiren Kenani, "Sayın Emir Abdulliyan'ın ziyareti, iki ülke arasında devam eden ikili görüşmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişi ve istişareler bağlamında gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Kenani, "Bu ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı'nın yazılı mesajını Umman Sultanı'na iletildi. Temelde İran ve Umman'ın ilgi alanlarınds fikir alışverişinde bulunulacak pek çok ortak konusu var ve bu ziyaret de bu bağlamda yapıldı." ifadelerinde bulundu.

Ukrayna'nın bu ülkeye karşı kullanmak üzere İran'dan Rusya'ya silah gönderdiği yönündeki iddiaları hakkında kenani şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili görüşlerimizi defalarca dile getirdik ve İran, Ukrayna'daki savaşın bir tarafı değil. İran'a yönelik asılsız ithamlarda bulunmak bu meseleyi çözmez; Ukraynalı yetkililere bu konuyu anlattık ve görüş alışverişinde bulunduk. Ne Ukrayna, ne de İran'ı suçlayan diğer ülkeler bu iddiaya delil bulamadı."