Rus bakan yardımcısı: Ukrayna ile müzakereye hazırız

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Zvezda televizyonuna demecinde Moskova'nın Kiev ile herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Önceki diyalog girişimlerinin Washington ve Brüksel’in yönlendirdiği Ukrayna tarafından sonlandırıldığına vurgu yapan Verşinin, “Bu tür müzakerelere hazır olduğumuzu daha önce de dile getirdik. Var olan realiteye dayanan ve açıkladığımız hedefleri dikkate alan önkoşulsuz müzakerelere hazırız" dedi.

ABD yönetiminin mevcut tutumu karşısında müzakere olasılığına da değinen Verşinin, "Bu, bize bağlı değil, biz tutumumuzu açıkça belirttik, eğer Biden ve çevresi sağduyu ve bilgelik gösterirse müzakerelere başlanabilir" diye konuştu