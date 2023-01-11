Türkiye Ukrayna'ya misket bombası gönderiyor

Jack Detsch ve Robbie Gramer'in ortak imzalı makalesi dün "Türkiye Ukrayna'ya Soğuk Savaş Dönemi Misket Bombalarını Gönderiyor" başlığıyla yayımlandı.

Makalede Ankara'nın bu konuda resmi bir açıklama yapmadığı ancak "sessizce" Kiev'e Rus güçlerine karşı kullanılması için misket bombaları gönderdiği belirtildi.

ABD'li ve Avrupalı eski ve halihazırda görevde olan yetkililere dayandırılan bilgiye göre, Kiev'in Biden yönetiminden mühimmat talep etmesinden sonra 2022'nin sonlarında Türkiye Ukrayna'ya ABD tasarımı misket bombaları göndermeye başladı.

İlk gönderimin Kasım 2022'de yapıldığı ifade edilen makalede Ankara tarafından Kiev'e teslim edilen misket bombalarının (DPICM) 'Soğuk Savaş' döneminde Türkiye'nin ABD ile imzaladığı ortak üretim anlaşması kapsamında üretilen mühimmat olduğu kaydedildi.

Söz konusu mühimmatın Ukrayna tarafından sahada bugüne kadar kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu kaydedildi.

Makalede, Türkiye'nin bir yandan Rusya'da silah alıp NATO'yu "kızdırırken" bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik arabuluculuk rolü oynadığı ve Rusya'nın Kiev'de ilerlemesini durduran Bayraktar SİHA'larıyla Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Makaleye göre ismi yayımlanmaması koşuluyla konuşan bir kaynak "ABD'nin (Ukrayna'nın) misket bombalarına erişimini reddetmesinden sonra Türkiye bunu alabilecekleri tek yerdi" dedi. Aynı kaynak "Bu da şunu gösteriyor: Türkiye bazı açılardan Rusya'yla yakınlaşmasına rağmen askeri açıdan Ukrayna'nın gerçekten önemli bir destekçisi haline geldi" diye ekledi.

Ankara ve Kiev'den açıklama yapılmadı

Dergi Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermediğini yazdı.

Kaynak: Sol Haber