Macaristan: Ukrayna krizinde kazanan taraf ABD oldu

RIA’nın haberine göre, Orban dün Macaristan devlet televizyonuna verdiği röportajda, “Yanlış yaptırım politikalarının ve Ukrayna krizinin mağduru Avrupalılardır. Krizde kazanan ABD, kaybeden ise Avrupa.” dedi.

Orban, “Avrupa Birliği, yaptırımların yanlış olduğunu itiraf edebilecek cesarete, Macaristan ise büyük ülkelerin tutumlarını değiştirebilecek beceriye sahip değil. Dolayısıyla Rusya’ya yönelik yaptırımlar etkisiz olmasına rağmen devam edecek.” diye konuştu.

Orban, daha önce yaptığı bir açıklamada da Avrupa’nın ABD için Rus enerjisinden vazgeçerek 5-10 kat daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını söylemişti.

Bloomberg’in haberine göre, Rusya’dan enerji ithal etmeyi reddeden Avrupa 1 trilyon dolar kayba uğrarken, ABD süreçten kârlı çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ABD’yi sıvılaştırılmış doğal gazını Avrupa’ya 3-4 kat daha pahalı satmakla suçlamış, ‘‘Gerçek dostların böyle yapmaması gerekir.’’ demişti.

Kaynak: CRI Türkçe