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15 Oca 2023 12:20

Macar halkı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırılsın

Macar halkı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırılsın

Macaristan'da yapılan son anket sonucuna göre ülke halkının yüzde 97'si AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı çıktı.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası pek çok Batı ülkesi Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

CRI Türkçe'de yer alan habere göre, Macaristan hükümeti tarafından dün ülke çapında düzenlenen bir anketin sonuçları, Macar halkının yüzde 97'sinin AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığını gösterdi.

Katılımcılar, yaptırımların Macaristan ekonomisine ciddi zarar vereceğini belirtti.

Macaristan hükümet sözcüsü Alexandra Szentkiralyi, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları durdurmak yerine, Avrupa’da çok sayıda ekonomik soruna yol açtığını kaydetti.

Sözcü, Macaristan’ın anket sonuçlarını AB makamlarına ileterek, Rusya’ya dönük yaptırımların tekrar incelenmesini isteyeceğini ifade etti.

News Code 1907049

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