Erdoğan'dan NATO ve BM'ye eleştiri

Sputnik'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

"Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor" diyen Erdoğan, "Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor. Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı'na girip yaptığımız bir dönemdeyiz, her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz.

Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor.

Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz.

Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor.

Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür."