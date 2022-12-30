Erdoğan ve Bahçeli'den erken seçim adımı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda buluştu. Bahçeli, Erdoğan'a 99 adet gül verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.

"İstifalar alınacak"

Sağlı Sollu'da buluşmaya ilişkin kulis veren gazeteci Barış Yarkadaş Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin AK Parti kulislerinde konuşulanları canlı yayında aktardı. Yarkadaş, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra AK Partili isimlerle görüştüğünü belirterek, "Bugün Erdoğan’la Bahçeli’nin görüşmesinin öncesi ve sonrasında tanıdığım AK Partilileri aradım, seçimlerin 9 Nisan 2023 tarihinde yapılmasının konuşulduğu hatta listelere girmesi beklenen İl Başkanlarının önümüzdeki günlerde istifalarının alınacağı söylendi." dedi.