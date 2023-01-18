İşgal altındaki Filistin topraklarında depolanan silahlar Ukrayna'ya gönderiliyor

Kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan haberi 'Pentagon, İsrail'de Depolanan ABD Silahlarını Ukrayna'ya Gönderiyor' başlığı ile okurlarına duyuran gazete, Siyonist Rejim yetkililerin bu durumun Rusya ile ilişkilerini bozabileceğinden endişe duyduğunu yazdı.

NYT, adı açıklanmayan çok sayıda Siyonist ve Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Ukrayna'nın top mermisi ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için işgal altındaki Filistin topraklarında geniş ama az bilinen Amerikan mühimmat stoğundan yararlandığı duyurdu.

Gazete söz konusu anlaşmanın ne zaman yapıldığın belli olmadığının altını çizdi ancak anlaşmanın detaylarına ulaşmayı başardı.

NYT, Washington'un yaklaşık 300 bin adet 155 milimetrelik mermi tedarik edilmesine izin verdiğini yazdı.

Ukrayna'ya gönderilecek 300 bin merminin yaklaşık yarısının zaten Avrupa'ya sevk edildiği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Hürriyet