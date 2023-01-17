Akar'dan F-16 uçakları ile ilgili açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a röportaj verdi. Akar, röportajda Türkiye'nin NATO içindeki konumunu sorgulayan kimi siyasetçi ve akademisyenlerin eleştirilerine cevap verdi. “Türkiye'siz NATO hayal bile edilemez. 70 yıldan beri biz denenmiş bir milletiz, denenmiş bir orduyuz. Bugüne kadar taahhütlerimize aykırı, bu ittifaklara aykırı herhangi bir durum içinde bulunmadık, bulunmayız. Burada esas olan ülkemizin egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği, sınırlarımızın güvenliği. Burada herhangi bir endişeye mahal yok” dedi.

Suriye, Irak ve İran'la sınırları bulunan Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında stratejik bir konumda olduğunu, Amerikan nükleer silahları ve önemli NATO tesislerine ev sahipliği yaptığını, Ukrayna savaşının başında Montrö sözleşmesini yürürlüğe sokarak Boğazları Rus savaş gemilerinin geçişine kapattığını belirten gazete, bununla birlikte Türkiye'nin henüz İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyeliğini onaylamadığını, bunun da İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü üyelerinin iadesi konusundaki talepleri yerine getirememesinden kaynaklandığını kaydetti.

NATO'nun genişlemesine karşı olmadıklarının altını çizen Akar, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik arzularını anladıklarını ancak onların da Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını istediklerini belirterek “Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.

F-16 uçakları

ABD'den F-16 uçakları alımına Kongre'nin onay vereceği konusunda “iyimser” olduğunu kaydeden Akar, ABD ve NATO'nun bir yandan üye ülkelere gayrisafi milli hasıla içinde savunmaya harcadıkları parayı artırmaları için baskı yaptığına dikkat çekerek “Biz ise ordumuzu güçlendirmek istiyoruz, daha fazla para harcamak istiyoruz ama bize engel çıkarılıyor, tahditler uygulanıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA