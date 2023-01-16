  1. Türkiye
16 Oca 2023 18:55

Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek Afrika ülkelerine gönderilmesine yönelik somut adımları ele aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye'de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

AA

News Code 1907086

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler