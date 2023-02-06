https://tr.mehrnews.com/news/1907493/ 6 Şub 2023 15:20 News Code 1907493 Video Video 6 Şub 2023 15:20 Türkiye'deki depremden yeni görüntüler 7.5 büyüklüğündeki depremde Battalgazi ilçesindeki hasarlı binayı yıktı. indir 88 MB News Code 1907493 کپی شد İlgili haberler Reisi'den Erdoğan ve Beşar Esad'a taziye mesajı İran, Türkiye ve Suriye halkına taziye dileğinde bulundu IKBY, Türkiye'ye petrol akışını durdurdu Türkiye'deki depremden görüntüler Türkiye'deki korkunç depremde can kaybı yükseldi Ekler Video video görüntüleri Türkiye Deprem
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