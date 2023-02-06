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6 Şub 2023 15:20

Türkiye'deki depremden yeni görüntüler

Türkiye'deki depremden yeni görüntüler

7.5 büyüklüğündeki depremde Battalgazi ilçesindeki hasarlı binayı yıktı.

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News Code 1907493

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