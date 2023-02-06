İran, Türkiye ve Suriye halkına taziye dileğinde bulundu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son meseleleri değerlendirdi.

İran'dan Türkiye ve Suriye halkına taziye mesajı

Kenani, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen şiddetli depreme ilişkin, "Türkiye ve Suriye halkına şahsım ve İran halkı adına taziyelerimi sunuyor, depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Kenani, İran'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği olayı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nde meydana gelen olaya dair Kenani, bu olayın kişisel sebeplerle yapılan bir eylem olduğunu, olayın tüm boyutunun belirlenmesi için yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kenani, "Bu konuda itidalli davranan İran İslam Cumhuriyeti, aceleci davranmaktan ve ön yargıdan kaçınmanın gerekliliğine inanıyor. Süreci takip ediyor ve iki dost ülke arasındaki ilişkilerin bu trajik olaydan daha fazla etkilenmemesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Reisi'nin Çin ziyareti gündemde

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çin'e ziyarette bulunup bulunmayacağına ilişkin soru üzerine de Kenani, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çin ziyareti gündemde. Bu ziyaret inşallah uygun zamanda gerçekleşir." yanıyını verdi.

UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran ziyareti

İranlı sözcü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyareti hakkında, "İran ile Ajans arasındaki temaslar devam ediyor. Hazırlık süreci tamamlandıktan sonra Grossi’nin gelecekte İran’ı ziyaret etmesi mümkün. Teknik çerçevede görüşmeler devam edecek." açıklamasını yaptı.