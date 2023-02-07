https://tr.mehrnews.com/news/1907516/ 7 Şub 2023 15:04 News Code 1907516 Video Video 7 Şub 2023 15:04 Türkiye'deki deprem bölgesinden görüntüler Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. indir 6 MB News Code 1907516 کپی شد İlgili haberler Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Büyük deprem Suriye'deki Harem kasabasını yerle bir etti Türkiye'deki depremden yeni görüntüler Ekler Video video görüntüleri Deprem Türkiye Kahramanmaraş depremi
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