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7 Şub 2023 15:04

Türkiye'deki deprem bölgesinden görüntüler

Türkiye'deki deprem bölgesinden görüntüler

Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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News Code 1907516

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