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8 Şub 2023 10:15

Kahramanmaraş deprem sonrası havadan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş deprem sonrası havadan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra dronla böyle görüntülendi...

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News Code 1907529

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