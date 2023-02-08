https://tr.mehrnews.com/news/1907529/ 8 Şub 2023 10:15 News Code 1907529 Video Video 8 Şub 2023 10:15 Kahramanmaraş deprem sonrası havadan böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra dronla böyle görüntülendi... indir 5 MB News Code 1907529 کپی شد İlgili haberler Türkiye'deki deprem bölgesinden görüntüler İran Kızılayı ekibi Gaziantep'te Ayetullah Sistani’den Türkiye'ye taziye mesajı Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Büyük deprem Suriye'deki Harem kasabasını yerle bir etti Türkiye'deki depremden yeni görüntüler Ekler Video video görüntüleri Kahramanmaraş depremi Deprem yeni deprem
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