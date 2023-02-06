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6 Şub 2023 14:11

Reisi'den Erdoğan ve Beşar Esad'a taziye mesajı

Reisi'den Erdoğan ve Beşar Esad'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziye mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ayrı ayrı mesaj göndererek Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Reisi kaleme aldığı mesajda, İran'ın Türkiye ve Suriye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı saat 04.17'de AFAD verilerine göre 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde 912 kişi yaşamını yitirdi. Suriye'deki depremde ise 350 kişi hayatını kaybetti.


 

News Code 1907491

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