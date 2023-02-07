Türkiye'deki depremde son durum; 3 bin 549 ölü

Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopğan "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549, yaralı sayısı ise 22 bin 168'e yükseldi" dedi.

Depremde 3 bin 432 ölü

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamaya göre 5 bin 775 binanın yıkıldığı teyit edildi, henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı ihbarı' gelen bina sayısı ise 11 bin 302.

Şu ana dek 285 artçı deprem meydana gelirken bu sayının sürekli artmakta olduğu vurgulandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyör

Şanlıurfa'da yaşanan deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Can kaybi 2 bin 921

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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