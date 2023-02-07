UNESCO, Türkiye ve Suriye’deki tarihi miras alanlarıyla ilgili harekete geçti

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara geçmiş olsun mesajı gönderdiği açıklamasında BM’nin Paris merkezli kuruluşunun Türkiye ve Suriye ile tam dayanışma içinde olacağını ve yetkisi dahilinde elinden gelen tüm yardımı yapacağını bildirdi.

UNESCO hasar tespiti ve onarım için seferber olacak

Türkiye’de UNESCO kültür mirası listesinde bulunan Roma, Sasani, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin zarara uğradığı yolundaki haberlerden büyük üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, UNESCO’nun uzmanları ve işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla bu bölgelerdeki hasarın hızlı bir şekilde envanterini çıkarmak ve buraları korumak adına seferber olacağı vurgulandı.

Kaynak: Euronews