https://tr.mehrnews.com/news/1907498/ 6 Şub 2023 16:47 News Code 1907498 Video Video 6 Şub 2023 16:47 Büyük deprem Suriye'deki Harem kasabasını yerle bir etti Türkiye'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Suriye'nin Harem kasabasını yerle bir etti. indir 6 MB News Code 1907498 کپی شد İlgili haberler Depremde tarihi Halep Kalesi de hasar gördü İran'dan deprem mesajı: Her türlü yardım için hazırız Türkiye'deki korkunç depremde can kaybı yükseldi IKBY, Türkiye'ye petrol akışını durdurdu Ermenistan'dan Türkiye ve Suriye'ye taziye mesajı Ekler Video video görüntüleri Suriye Deprem Kahramanmaraş
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