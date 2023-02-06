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6 Şub 2023 16:47

Büyük deprem Suriye'deki Harem kasabasını yerle bir etti

Büyük deprem Suriye'deki Harem kasabasını yerle bir etti

Türkiye'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Suriye'nin Harem kasabasını yerle bir etti.

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News Code 1907498

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