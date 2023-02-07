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7 Şub 2023 10:45

Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da yaşanan deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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News Code 1907508

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