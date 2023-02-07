https://tr.mehrnews.com/news/1907508/ 7 Şub 2023 10:45 News Code 1907508 Video Video 7 Şub 2023 10:45 Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa'da yaşanan deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. indir 4 MB News Code 1907508 کپی شد İlgili haberler BM, Türkiye ve Suriye için yardım çağrısında bulundu Çin'den Türkiye ve Suriye'ye yardım Türkiye'deki deprem bölgesinden görüntüler FIFA'dan Türkiye'ye taziye mesajı Emir Abdullahiyan: Türk halkının yanındayız İran Spor Bakanı'ndan Malatya'da depremde mahsur kalan 3 sporcu için talimat İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Türkiye'ye başsağlığı mesajı Ekler Video video görüntüleri Deprem Kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi Türkiye
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