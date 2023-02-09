İran '11 Şubat Yürüyüşü'ne hazırlanıyor

Tahran İslami Tebliğat Kurumu Koordinasyon Konseyi Başkanı Hüccetülislam Muhammed Hüseyin Musapur, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İslam Devrimi etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Hüccetülislam Musapur, “İslam Devrimi zaferinin 44. yıldönümü nedeniyle Cumartesi günü ülkenin 1400 kenti ile 38 bin köyde yürüyüşler yapılacak.” dedi.

Hüccetülislam Musapur , Tahran'da düenlenecek törene Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılacağını da sözlerine ekledi.

İran İslam Devrimi'nin 44. yıldönümü kutlanıyor

İmam Humeyni (ra) liderliğinde 11 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin 44. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor.