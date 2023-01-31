Bakanlar Kurulu'ndan İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu'na saygı ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve bakanlar kurulu üyeleri, İslam Devrimi’nin 44. zafer yıl dönümünün (Fecr Günleri) arifesinde bugün sabah saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) türbesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi ve bakanlar kurulu üyeleri ayrıca Devrim şehitleri Ayetullah Beheşti, Recayi ve Bahoner’in mezarılarını ziyaret ederek, dualar okudu.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.