Azerbaycan’da İslam Devirimi Zaferi resepsiyonu düzenlendi

Törende konuşma yapan İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, “Özgürlük ve bağımsızlık, İran halkının devrim yoluyla elde ettiği değerli kazanımlardır. Bugün İran, ulusal kararlarını alırken herhangi bir yabancı güce bağımlı olmadığı için gurur duymaktadır.” dedi.

Musevi, “İran’ın ulusal güvenliğini ve istikrarını garanti altına almak için herhangi bir askeri ve güvenlik mekanizmasına katılmasına gerek yok; Zira bu tür mekanizmalar sadece büyük güçlerin çıkarlarına hizmet etmektedir.” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Musevi, İran’ın son yıllarda bölgede refah ve güvenliğin sağlanması için terörizm ve uyuşturucu ile mücadele kilit bir rol oynadığını kaydetti.