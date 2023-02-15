Putin ve Aliyev telefonda bölgesel konuları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ile ortak enerji ve ulaşım projeleri kapsamlı şekilde müzakere edildi.

AA'yagöre, Güney Kafkasya bölgesindeki mevcut duruma ilişkin de detaylı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması için tutarlı tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki üçlü mutabakatların koşulsuz uygulanmasının önemine işaret edildi.

Ayrıca Azerbaycan ile Rusya arasındaki temasların farklı formatlarda sürdürüleceği kaydedildi.