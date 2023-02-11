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11 Şub 2023 14:28

Filistin'deki camilerde depremzedeler için yardım toplandı

Filistin'deki camilerde depremzedeler için yardım toplandı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımın yaklaşık 1 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım toplandı.

AA'ya konuşan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar yardım toplandığını söyledi.

Bekri, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıklamıştı.

Kahramanmaraş depremi

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 6. gününde arama kurtarma ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti.

News Code 1907587

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